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Otomobilin motor kısmına sıkışan yavru kediyi AFAD kurtardı

Otomobilin motor kısmına sıkışan yavru kediyi AFAD kurtardı

AKSARAY’da otomobilin motor kısmına sıkışan yavru kedi, AFAD ekipleri tarafından kurtarılırken araç sahibi kurtarılan kediyi sahiplendi.

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Aksaray’da otomobilini yıkatmak için gittiği oto yıkamacıda motor kısmından gelen sesi fark eden Mustafa Mert (40) motor kısmına kedinin sıkıştığını anladı. Oto yıkamada kediyi sıkıştığı yerden kurtarmak için çabalasa da kurtaramayan otomobil sürücüsü AFAD Müdürlüğünün Pınar Mahallesindeki Hareket Merkezine gitti. Burada ekiplerden yardım istenmesinin üzerine harekete geçen AFAD personelleri otomobilin yakıt deposunu her ihtimale karşı önlem alarak kapattı. Daha sonra aracın motor kısmında oksijen tüpü ile kediyi kurtarmaya başlayan AFAD ekipleri kısa sürede yavru kediye ulaştı.

 Kediyi yaralanmadan kurtaran AFAD ekipleri tarafından can suyu verilen yavru kediyi otomobil sahibi Mustafa Mert sahiplendi. Yavru kedi kontrol amacıyla veterinere gönderildi.
Otomobilinden çıkan yavru kediyi sahiplenen Mustafa Mert, “Sabah evden çıktım. Garip bir ses geliyordu. Ben algılayamadım da yıkamacıya gittim. Orada da ses çıktı. Zar zor buraya kadar geldim. Kediyi çıkartamadım. Burada sağ olsun yardımcı oldular. Çıkarttılar, kediyi de aldım sahiplendim” dedi.

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