Motorinden sonra benzin ve otogaza çok büyük indirim geldi Benzin 2 lira 13 kuruş, LPG 1 lira 71 kuruş ucuzladı

Araç sahiplerine müjdeli haber. Peş peşe gelen indirimler bugün itibariyle pompaya yansıdı. İndirimin ardından benzinin litresi İstanbul'da 25.17'ye, Ankara ve İzmir'de 25.29 TL'ye geriledi.

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Hem döviz kurları hem de uluslararası ürün fiyatları artışlarından dolayı son dönemde zam üstü zam yapılan akaryakıtta bugün indirim gerçekleşti,

Yeni fiyatlar ne oldu?

Bu geceki indirimle birlikte benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 25,17 TL’ye, Ankara’da ve İzmir’de 25,29 TL’ye, İzmir’de geriledi.

29-30 Haziran tarihlerinde de motorine toplamda 3 lira 34 kuruşluk indirim gelmişti. Bu gece motorinde fiyat değişimi olmayacak.

Motorinin litresi yaklaşık olarak İstanbul’da 26,64 TL, Ankara’da 26,75 TL, İzmir’de 26,77 TL fiyatla satılıyor.

Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösterebiliyor.