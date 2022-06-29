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Motorine 24 saatte ikinci büyük indirim! Motorin 24 saatte 3 lira 34 kuruş ucuzladı

Motorine 24 saatte ikinci büyük indirim! Motorin 24 saatte 3 lira 34 kuruş ucuzladı

ARAÇ sahiplerine sevindirici haber üst üste geliyor. Dün gece yarısından itibaren 2 lira 50 kuruş indirim yapılan motorine 30 Haziran 2022 tarihinden geçerli olmak üzere 84 kuruş daha indirim geldi. Böylece motorin 24 saatte 3 lira 34 kuruş ucuzlamış oldu.

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Dolar ve brent petrol fiyatlarındaki artış sonrası üst üste gelen zamlarla fiyatı hızla artan motorinde dün gecenin ardından bugün de indirim var. Akaryakıt sektörü kaynaklarının aktardığına göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 84 kuruşluk indirim geldi.

Gece yarısı benzin 30 liradan 2.7.5 liraya düşmüştü
Motorinde dün gece de 2,5 liralık indirim olmuştu. Böylece 24 saat içinde motorinde 3 lira 34 kuruşluk indirim gelmiş oldu. Benzin ve LPG'de ise yeni bir indirim olmadı. 

30 Haziran 2022 motorin, benzin ve LPG fiyatları şöyle:
İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 27.26 TL
İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 26,61 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 11.97TL
İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 27,25 TL
İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 26,59 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 12,42 TL

Ankara'da benzin litre fiyatı 27,35 TL
Ankara'da motorin litre fiyatı 26,70 TL
Ankara'da LPG litre fiyatı 12,29 TL

İzmir'de benzin litre fiyatı 27.37 TL
İzmir'de motorin litre fiyatı 26,75 TL
İzmir'de LPG litre fiyatı 12,09 TL

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