Salah, Liverpool ile yeni sözleşme imzaladı, kulüp tarihine geçti

İngiliz ekibi Liverpool, Mısırlı futbolcu Mohammed Salah ile 2025 yılına kadar yeni sözleşme imzalandığını açıkladı.

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İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Liverpool, golcü oyuncusu Mohamed Salah'la yeni sözleşme konusunda anlaşmaya vardı.

Merseyside ekibi, bir yıl içinde sözleşmesi sona erecek Mısırlı golcüyle yeniden anlaştı ve 2025'e kadar sürecek yeni bir sözleşmeye imza attı.

İki taraf arasındaki görüşmeler bir ara tıkansa da Liverpool yeni anlaşmanın yolunu buldu.

Son günlerdeki görüşmeler yoğunlaştı ve bir ekip Salah'la görüşmek için oyuncuyla bir araya geldi. Yapılan görüşmeler sonrası da imzalar atıldı.

Kulüp tarihinin en çok kazananı oldu

Liverpool ile yıllık 21 milyon Euro’luk bir kontrata imza atan 30 yaşındaki Mohamed Salah, kulüp tarihinin en çok kazanan futbolcusu oldu.

Yeni anlaşma sonlanınca Salah 33 yaşında olacak

Salah sözleşmeyle ilgili Liverpool'un internet sitesine konuşurken, "Harika hissediyorum ve bu kulüple kazandığım kupalar için heyecanlıyım. Herkes için mutlu bir gün. Biraz zaman aldı. Şimdi her şey tamam ve gelecekte olacaklara bakmalıyız" diye konuştu.

2017 yılında Roma'dan gelmişti

2017 yılında Roma’dan 42 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Liverpool’a transfer olan Mohamed Salah, İngiliz ekibiyle çıktığı 254 resmi maçta 156 gol atarken, 63 de gol pası verdi. Mısırlı yıldız, Liverpool formasıyla 1 Premier Lig, 1 Şampiyonlar Ligi, 1 FIFA Dünya Kulüpler Şampiyonası, 1 UEFA Süper Kupa, 1 İngiltere Federasyon Kupası, 1 de İngiltere Lig Kupası şampiyonluğu yaşadı.