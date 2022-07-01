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Türkiye ile Ermenistan arasında kritik mutabakat!

Türkiye ile Ermenistan arasında kritik mutabakat!

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ve Ermenistan sınırının 3. ülke vatandaşlarına açılması için mutabakata varıldığını duyurdu.

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Türkiye ve Ermenistan Normalleşme Süreci Özel Temsilcileri Büyükelçi Serdar Kılıç ve Ermenistan Parlamentosu Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan Viyana'da görüştü.

Görüşmenin ardından Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ve Ermenistan sınırının üçüncü ülke vatandaşlarına açılması için mutabakata varıldığını açıkladı.

Sınır, üçüncü ülke vatandaşlarına açılıyor
Bakanlıktan yapılan açıklamada, doğrudan hava kargo ticaretinin de başlaması için mutabakata vardıkları dile getirildi.

Açıklamanın devamında, "Normalleşme sürecinin önkoşulsuz sürdürülmesine ilişkin uzlaşı sürecek" denildi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Viyana'da görüşme hakkında şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye ile Ermenistan Normalleşme Süreci Özel Temsilcileri Büyükelçi Serdar Kılıç ve Ermenistan Parlamentosu Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan arasındaki dördüncü görüşme, bugün Viyana'da gerçekleştirilmiştir.

Taraflar, Türkiye ile Ermenistan arasındaki kara sınırının iki ülkeyi ziyaret eden üçüncü ülke vatandaşlarının geçişine mümkün olan en yakın zamanda açılması üzerinde mutabakata varmışlar ve bu konudaki gerekli sürecin başlatılmasına karar vermişlerdir.

"Doğrudan hava kargo ticareti başlayacak"
Ayrıca, Türkiye ile Ermenistan arasında doğrudan hava kargo ticaretinin mümkün olan en yakın zamanda başlatılması üzerinde mutabakata varmışlar ve bu amaçla gerekli sürecin başlatılmasına karar vermişlerdir.

Taraflar aynı zamanda, nihai hedef olan iki ülke arasında tam normalleşmenin sağlanması yönünde atılabilecek muhtemel diğer somut adımları da ele almışlar ve normalleşme sürecinin önkoşul olmaksızın sürdürülmesine ilişkin uzlaşılarını yeniden vurgulamışlardır."

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