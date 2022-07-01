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İstanbul’da helikopter destekli ‘Yeditepe Huzur’ uygulaması

İstanbul’da helikopter destekli ‘Yeditepe Huzur’ uygulaması

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "Yeditepe Huzur" uygulaması gerçekleştirdi. Taksim'de gerçekleştirilen uygulamada şüpheli şahısların kimlik sorguları yapılırken, araçlar ise tek tek arandı.

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İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından saat 19.00 sıralarında il genelinde helikopter destekli "Yeditepe Huzur Uygulaması" yapıldı. Uygulama, Beyoğlu Taksim Meydanı, Fatih Millet Caddesi ve Kadıköy başta olmak üzere belirlenen birçok noktada gerçekleştirildi.

Uygulamaya, Asayiş Şube Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlükleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık ve Narkotik Suçlarla Mücadele şubelerine bağlı polisler ekipleri katıldı.

Taksim Meydanı'ndaki denetimde trafik ekipleri, sürücü ve araçların belgelerini inceledi. Asayiş ekipleri de araçları kontrol ederek, sürücü ve yolcuların üst aramasını gerçekleştirdi.

Uygulamada aracının muayenesini yaptırmayan bir kişiye 827 TL, kask takmayan motosiklet sürücüsüne ise 196 TL idari para cezası kesildi. Polis helikopterinin de destek verdiği uygulamada narkotik köpeği araçları didik aradı. Uygulamanın gecenin ilerleyen saatlerine kadar süreceği öğrenildi.

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