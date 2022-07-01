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Busenaz Sürmeneli'den Akdeniz Oyunları'nda altın madalya

Busenaz Sürmeneli'den Akdeniz Oyunları'nda altın madalya

Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda milli boksör Busenaz Sürmeneli, kadınlar 66 kiloda altın madalya kazandı.

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Cezayir'de düzenlenen Akdeniz Oyunları'nda milli boksör Busenaz Sürmeneli, kadınlar 66 kiloda altın madalya elde etti.

Oran kentinde gerçekleştirilen organizasyonda milli boksör Busenaz, kadınlar 66 kiloda Cezayirli Ichrak Chaib ile karşılaştı.

Rakibini yenen Busenaz, altın madalyanın sahibi oldu.

Milli sporcular 9 madalya kazandı
Cezayir’in Oran kentinde düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nın beşinci gününde milli sporcular; 3 altın, 2 gümüş ve 4 bronz olmak üzere toplam 9 madalya kazandı. Atletizimde; Jak Ali Harvey 1 altın, Ramil Guliyev, Kıvılcım Kaya Salman gümüş, Özlem Becerek bronz madalyanın sahibi olurken, badmintonda ise Neslihan Yiğit altın madalya aldı.
Judoda 1 altın Vedat Albayrak, boks branşında ise Busenaz Çakıroğlu, Gizem Özer, Samet Gümüş ise bronz madalya elde etti.

Bakan Kasapoğlu’ndan tebrik mesajı
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, 19. Akdeniz Oyunları'nın beşinci gününde madalya kazanan milli sporcuları tebrik mesajı yayımlayarak kutladı. Organizasyona katılan milli sporcuları ve teknik ekibi kutlayan Bakan Kasapoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Cezayir'in Oran kentinde düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nın beşinci gününde; atletizm, badminton, boks, judo branşlarında 3 altın, 2 gümüş ve 4 bronz olmak üzere toplam 9 madalya kazanan milli sporcularımızı yürekten kutluyorum. Başarılarıyla bizleri gururlandıran milli sporcularımıza ve teknik ekibe teşekkür ediyor, organizasyonda mücadele edecek sporcu kardeşlerime başarılar diliyorum.”

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