BIST 2.444
DOLAR 16,75
EURO 17,43
ALTIN 969,40
HABER /  SPOR

Süper Lig'de fikstür çekiminin tarihi belli oldu

Süper Lig'de fikstür çekiminin tarihi belli oldu

TFF, Süper Lig 2022-2023 sezonu fikstür çekiminin 4 Temmuz Pazartesi günü saat 19.00'da yapılacağını açıkladı.

Abone ol

Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig fikstür çekim tarihleri belli oldu.

Spor Toto Süper Lig fikstür çekimi, 4 Temmuz Pazartesi günü saat 19.00'da, Spor Toto 1. Lig fikstür çekimi ise 5 Temmuz Salı günü yine saat 19.00'da TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak.

TFF yetkilileri ve kulüp temsilcilerinin katılacağı fikstür çekimleri, beIN SPORTS'tan canlı olarak yayınlanacak.

ÖNCEKİ HABERLER
Salah, Liverpool ile yeni sözleşme imzaladı, kulüp tarihine geçti
Salah, Liverpool ile yeni sözleşme imzaladı, kulüp tarihine geçti
ABD bir kez daha başarısız oldu! Rusya'ya gözdağı vereceklerdi...
ABD bir kez daha başarısız oldu! Rusya'ya gözdağı vereceklerdi...
Motorinden sonra benzin ve otogaza çok büyük indirim geliyor! Benzin 2 lira 13 kuruş, LPG 1 lira 71 kuruş ucuzlayacak
Motorinden sonra benzin ve otogaza çok büyük indirim geliyor! Benzin 2 lira 13 kuruş, LPG 1 lira 71 kuruş ucuzlayacak
Ankara'da selde boğulan 21 yaşındaki Busenur Doğanay'ın cenazesinde ortaya çıkan dram
Ankara'da selde boğulan 21 yaşındaki Busenur Doğanay'ın cenazesinde ortaya çıkan dram
Otomobilin motor kısmına sıkışan yavru kediyi AFAD kurtardı
Otomobilin motor kısmına sıkışan yavru kediyi AFAD kurtardı
Asgari ücret 1247 lira zamlandı! 1 Temmuz 2022 itibariyle brüt asgari ücret 6147 net 5500 lira
Asgari ücret 1247 lira zamlandı! 1 Temmuz 2022 itibariyle brüt asgari ücret 6147 net 5500 lira
Asgari ücret Temmuz 2022 zammı net brüt kaç lira belli oldu! Erdoğan açıkladı yüzde 30 zam
Asgari ücret Temmuz 2022 zammı net brüt kaç lira belli oldu! Erdoğan açıkladı yüzde 30 zam
Mehmet Yalçınkaya kızı Sude kaç yaşında, ne iş yapıyor? Sude Yalçınkaya annesi kimdir?
Mehmet Yalçınkaya kızı Sude kaç yaşında, ne iş yapıyor? Sude Yalçınkaya annesi kimdir?
Galatasaray'ın istediği Halil Akbunar'ın yeni takımı belli oldu!
Galatasaray'ın istediği Halil Akbunar'ın yeni takımı belli oldu!
Mehmet Yalçınkaya çocukları kaç tane kızı Sude ve oğulları Emre, Utkan kaç yaşında?
Mehmet Yalçınkaya çocukları kaç tane kızı Sude ve oğulları Emre, Utkan kaç yaşında?