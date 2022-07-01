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Trabzonspor'a kötü haber! Yusuf Yazıcı'nın talipleri artmaya devam ediyor!

Trabzonspor'a kötü haber! Yusuf Yazıcı'nın talipleri artmaya devam ediyor!

Trabzonspor’dan Lille’e transfer olan ve devamında Rus ekibi CSKA’ya kiralanan Yusuf Yazıcı'nın geleceği gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde çıkan bazı iddialara göre Yusuf Yazıcı'nın Lille'den ayrılarak Trabzonspor'a dönebileceği iddia edilmişti.

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Yusuf Yazıcı'nın Lille'deki geleceği şekillenmek üzere. Geçtiğimiz günlerde çıkan bazı iddialara göre Yusuf Yazıcı'nın Lille'den ayrılarak Trabzonspor'a dönebileceği iddia edilmişti.

NTV Spor'da yer alan habere göre; Geçen sezonu CSKA Moskova'da kiralık geçiren Yusuf Yazıcı için iki Premier Lig ve dört Bundesliga kulübü Lille'e milli oyuncunun durumunu sordu.

Yusuf Yazıcı için Süper Lig ihtimali düşük görünürken, CSKA Moskova da Lille ile bir görüşme gerçekleştirip oyuncunun Rusya'da devam etmesi için bonservis konusunda anlayış bekleyecek.

Yusuf Yazıcı'nın Lille ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2024'te sona erecek.

Lille'de 90 maça çıkan ve 16 gol atan 25 yaşındaki oyuncu, kiralık gittiği CSKA'da ise 12 maça çıkıp 8 gol kaydetmişti. 

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