Vedat Bilgin'den EYT açıklaması: Hepsini çözeceğiz

Asgari ücrete yapılan yüzde 30'luk zammı değerlendiren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "EYT ile ilgili çalışmalarımız da var. Bu önümüzdeki sorunların hepsini çözeceğiz." dedi.

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Milyonların beklediği asgari ücret zammı açıklandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücretin5 bin 500 TL'ye çıktığını duyurdu.

Asgari ücret zammı sonrası Haber Global ekranlarına katılan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, söz konusu ücret artışıyla ve diğer konularla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"Bu sorunların hepsi çözülecek"

"Enflasyonist ortamda emekçileri koruyan bir düzenleme yapıldı" diyen Bakan Bilgin EYT konusuyla ilgili de önemli açıklamalar yaptı.

"EYT ile ilgili çalışmalarımız da var." diyen Bakan Bilgin, "Listenin ilk sırasında sözleşmeliler var. Sonra EYT de var... Bu sorunlar halledilecek. Bu önümüzdeki sorunların hepsini çözeceğiz." ifadelerini kullandı.