Demirtaş'tan terörist başı Abdullah Öcalan için skandal çağrı

Terör soruşturmaları kapsamında tutuklu bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, terör örgütü PKK'nın yayın organlarından birine yaptığı açıklamada, terörist başı Abdullah Öcalan için 'barış aktörü' diyerek özgürlük istedi.

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Terör soruşturmaları kapsamında tutuklu bulunan HDP Eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş, 2023 yılında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerine ve gündeme ilişkin yazdığı mektupta, terörist başı Abdullah Öcalan'a özgürlük istedi.

Demirtaş'tan Öcalan'a methiyeler: Barış aktörüymüş!,

Örgütün yayın organlarından birisine konuşan Demirtaş, 'Türkiye'deki en etkili barış aktörünün' Öcalan olduğunu söyledi. Terörist başının desteğinin olmaması durumunda barış yolunda mesafe kat edilemeyeceğini ifade eden Demirtaş, "PKK, Öcalan'dan başka hiç kimseyi dikkate almaz." dedi.

Terörist başına özgürlük istedi

PKK elebaşına 'tecrit' uygulandığını söyleyen HDP Eski Eş Başkanı, "Tecrit kaldırılsın' demek ne suçtur ne de yanlıştır. Tersini savunmak ahlak dışıdır ve suça ortak olmaktır." diye konuştu.

Muhalefete çağrı: Ortak çözümde uzlaşın

CHP'nin başını çektiği ittifak ortaklarına da çağrı yapan Demirtaş, "Muhalefetin nasıl bir çözüm önerdiklerini ana hatlarıyla şimdiden ortaya koymalarıdır. Kürt sorunu Türkiye'nin birliği ve barış içinde çözülecekse HDP dahil tüm muhalefetin şimdiden ortak bir çözüm stratejisinde uzlaşmaları, Türkiye'nin geleceği açısından çok gerekli ve önemlidir." dedi.

Kılıçdaroğlu, Demirtaş'ın serbest kalması için 'bize oy verin' demişti

Terörist başına özgürlük isteyen Demirtaş'ın 'birlik' çağrısında bulunduğu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin Van'da gerçekleştirdiği Belediye Başkanları Çalıştayı'nda "Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılmasını istiyorsanız, Osman Kavala'nın serbest bırakılmasını istiyorsanız bize katılacaksınız" ifadelerini kullanmıştı.