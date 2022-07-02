BIST 2.444
DOLAR 16,75
EURO 17,48
ALTIN 976,05
HABER /  GÜNCEL

Pençe Kilit şehidinin namaz sorusu duygulandırdı

Pençe Kilit şehidinin namaz sorusu duygulandırdı

Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde arazide kaydıktan sonra şehit düşen Serkan Taşçı'nın hafızlık arkadaşına sorduğu soru okuyanları duygulandırdı.

Abone ol

Uzman Çavuş Serkan Taşcı, Pençe Kilit operasyon bölgesinde arazide kayıp düştükten sonra şehit olmuştu.

2 kız, 2 erkek çocuk sahibi olan 4 çocuklu Taşcı ailesinin en küçük çocuğu olan Şehit Taşçı'nın hafızlık arkadaşına attığı mesaj ise herkesi duygulandırdı.

"Namazları teyemmüm ile kılıyoruz üzerimiz çok pisleniyor sıkıntı olmaz dimi"
Şehit Taşçı'nın attığı mesajda, "Abi namazları teyemmüm ile kılıyoz da üzerimiz çok pisleniyor sıkıntı olmaz dimi, imkanlar kısıtlı çünkü." ifadeleri yer aldı.

ÖNCEKİ HABERLER
3600 ek gösterge ve öğrenci affı TBMM'de kabul edildi
3600 ek gösterge ve öğrenci affı TBMM'de kabul edildi
Bartın’da selde 56 köpeğin telef olduğu barınak yıkıldı
Bartın’da selde 56 köpeğin telef olduğu barınak yıkıldı
ABD'den Ukrayna'ya 820 milyon dolarlık ek yardım
ABD'den Ukrayna'ya 820 milyon dolarlık ek yardım
Bakan Soylu duyurdu: Diyarbakır'da iki aile daha çocuklarına kavuştu
Bakan Soylu duyurdu: Diyarbakır'da iki aile daha çocuklarına kavuştu
İngiliz Kraliyet Ailesi tasarrufa gideceğini açıkladı
İngiliz Kraliyet Ailesi tasarrufa gideceğini açıkladı
Trabzonspor'a kötü haber! Yusuf Yazıcı'nın talipleri artmaya devam ediyor!
Trabzonspor'a kötü haber! Yusuf Yazıcı'nın talipleri artmaya devam ediyor!
İstanbul’da helikopter destekli ‘Yeditepe Huzur’ uygulaması
İstanbul’da helikopter destekli ‘Yeditepe Huzur’ uygulaması
Bakan Kirişci Düzce'de incelemelerde bulundu: “Maddi kayıplar yerine getirilecek”
Bakan Kirişci Düzce'de incelemelerde bulundu: “Maddi kayıplar yerine getirilecek”
Busenaz Sürmeneli'den Akdeniz Oyunları'nda altın madalya
Busenaz Sürmeneli'den Akdeniz Oyunları'nda altın madalya
Nureddin Nebati: Size ve Cumhurbaşkanımıza söz verdim, enflasyon düşecek
Nureddin Nebati: Size ve Cumhurbaşkanımıza söz verdim, enflasyon düşecek