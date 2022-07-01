BIST 2.444
DOLAR 16,75
EURO 17,46
ALTIN 973,09
HABER /  POLİTİKA

Meral Akşener, Çanakkale’de nikah şahidi oldu

Meral Akşener, Çanakkale’de nikah şahidi oldu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Çanakkale’nin Gökçeada ilçesi Belediye Başkanı Ünal Çetin’in oğlunun düğününe katılarak nikah şahidi oldu.

Abone ol

Çanakkale’nin Gökçeada ilçesi Belediye Başkanı Ünal Çetin’in oğlu Batuhan ile gelini Cansu Tatar'ın Değirmentepe Cam Ev'de düğünü gerçekleşti. Düğüne İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Rıdvan Uz, CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, Eceabat Belediye Başkanı Saim Zileli, Gökçeada ve Bozcaada Metropoliti Kyrillos Sykis ile çok sayıda davetli katıldı.

Batuhan Çetin'in nikah şahitliğini Meral Akşener, Cansu Tatar'ın şahitliğini ise CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek yaptı. Genç çiftin nikahını ise Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin kıydı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yaptığı konuşmasında “Ülkemize, devletimize, cumhuriyetimize, dinimize uygun evlatlar yetiştirirsiniz. İnşallah Atatürk ilke ve değerlerini bilen inanan onu uygulayan evlatlar yetiştirirsiniz. Çok mutlu olursunuz” ifadelerine yer verdi.

ÖNCEKİ HABERLER
ABD'den Ukrayna'ya 820 milyon dolarlık ek yardım
ABD'den Ukrayna'ya 820 milyon dolarlık ek yardım
Bakan Soylu duyurdu: Diyarbakır'da iki aile daha çocuklarına kavuştu
Bakan Soylu duyurdu: Diyarbakır'da iki aile daha çocuklarına kavuştu
İngiliz Kraliyet Ailesi tasarrufa gideceğini açıkladı
İngiliz Kraliyet Ailesi tasarrufa gideceğini açıkladı
Trabzonspor'a kötü haber! Yusuf Yazıcı'nın talipleri artmaya devam ediyor!
Trabzonspor'a kötü haber! Yusuf Yazıcı'nın talipleri artmaya devam ediyor!
Bakan Kirişci Düzce'de incelemelerde bulundu: “Maddi kayıplar yerine getirilecek”
Bakan Kirişci Düzce'de incelemelerde bulundu: “Maddi kayıplar yerine getirilecek”
Busenaz Sürmeneli'den Akdeniz Oyunları'nda altın madalya
Busenaz Sürmeneli'den Akdeniz Oyunları'nda altın madalya
Nureddin Nebati: Size ve Cumhurbaşkanımıza söz verdim, enflasyon düşecek
Nureddin Nebati: Size ve Cumhurbaşkanımıza söz verdim, enflasyon düşecek
Sokak ortasında genç kadını boğazından bıçaklamıştı: O cani tutuklandı
Sokak ortasında genç kadını boğazından bıçaklamıştı: O cani tutuklandı
Hulusi Akar: "Türkiye uluslararası alanda çok büyük sıçrama yaptı"
Hulusi Akar: "Türkiye uluslararası alanda çok büyük sıçrama yaptı"
CHP, Berat Albayrak'a tazminat ödeyecek! 128 milyar dolar iftirası tescillendi!
CHP, Berat Albayrak'a tazminat ödeyecek! 128 milyar dolar iftirası tescillendi!