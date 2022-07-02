Kazımcan Karataş resmen Galatasaray'da! Bonservis bedeli belli oldu

Galatasaray, Altay'ın 19 yaşındaki sol bek oyuncusu Kazımcan Karataş ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Abone ol

Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı'nın ardından Altay'dan da Kazımcan Karataş'ı renklerine bağladı.

Sarı-kırmızılı ekipten yapılan açıklamada, "Büyük Galatasaray ailesine hoş geldin Kazımcan Karataş" sözleri kullanıldı.

Bonservis bedeli belli oldu

Galatasaray, Kazımcan Karataş için Altay'a 20 milyon TL bonservis bedeli ödeneceğini açıkladı.

400 bin tl imza ücreti ödenecek

Galatasaray, oyuncunun transfer detaylarını da açıkladı. Buna göre, Kazım Karataş ile 5 sezon için anlaşmaya varıldı. Oyuncuya 400 bin TL imza ücreti ödenecek.

Sarı Kırmızılılar ayrıca;

2022-2023 sezonu için net 5 milyon 350 bin TL,

2023-2024 sezonu için net 6.750.000 TL,

2024-2025 sezonu için net 7.500.000 TL,

2025-2026 sezonu için net 8.500.000 TL

ve 2026-2027 sezonu için net 10.000.000 TL ücret ödeyecek.

Geçen sezon performansı

19 yaşındaki sol bek geçtiğimiz sezon Altay formasını 25 müsabakada terletti. Kazımcan Karataş bu maçlarda takım arkadaşlarına 2 gol pası verdi.

Duygusal bir paylaşım yapılmıştı

Galatasaray'ın yeni transferi Kazımcan Karataş'a Altay Kulübü'nden duygusal bir veda yapıldı. İzmir temsilcisi sosyal medya hesaplarında yaptığı paylaşımda, "16 Ocak 2003’te İzmir’de dünyaya gelen evladımız Kazımcan Karataş’ın transferi konusunda Galatasaray Spor Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Futbola Altay'ımızda başlayan, Altay Spor Okulları'nda yetişen, ardından altyapımızda her yaş grubundaki takımlarımızda forma giyen, U17- U19 ve U21 Milli Takımı'mızın oyuncusu olan evladımız Kazımcan Karataş'a kulübümüze verdiği tüm hizmetler için çok teşekkür ederiz. Yolun açık olsun bizim çocuk" ifadelerini kullanmıştı.

Tüm anılar kalbimde kalacak

Altay'a veda eden Kazımcan Karataş da bir veda mesajı yayımladı.

Genç oyuncu açıklamasında, "Yaşanılan tüm anılar her zaman kalbimde olacak. Güzel ailem sizleri çok seviyorum" ifadelerini kullandı.

Kazımcan, "Ailem diyorum çünkü tanıştığımızda henüz 10 yaşındaydım. Spor okulu öğrencisi olarak başlayan bu birlikteliğimiz tüm alt yaş kategorilerinde ve en sonunda da A takım seviyesine kadar sürdü. Bu forma altında, bu camia içerisinde o kadar güzel anlar yaşadım, o kadar kıymetli insanlar tanıdım, kendimi o kadar özel hissettim ki bu duygular sadece birbirine sıkıca bağlı aile üyeleri arasında hissedilen duygulardır. Bu nedenle Altay sadece bir spor kulübü değil, büyük bir ailedir benim için" dedi.