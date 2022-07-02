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Fenerbahçe, Avusturya'da ilk antrenmanını yaptı

Fenerbahçe, Avusturya'da ilk antrenmanını yaptı

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında kamp yaptığı Avusturya'da ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

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Sarı-lacivertli kulübün açıklamasında, teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki idmanın, kampa girilen otelin sahasında yapıldığı belirtildi.

Salonda 2 grup halinde kuvvet ile dayanıklılık idmanının ardından sahaya geçen oyuncuların, koşu sonrası 2 gruba ayrılarak 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptığı, idmanın taktiksel çalışmalarla noktaladığı aktarıldı.

Fenerbahçe, yarın Partizan ile yapacağı hazırlık maçıyla çalışmalarını sürdürecek.

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