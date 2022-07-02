Erdoğan muhalefeti ters köşeye yatırdı bir anda yıkıldı bütün dünyaları

Ahmet Hakan İsveç-Finlandiya'nın NATO üyeliğiyle ilgili “E ne oldu? Bastın imzayı, döndün” diyen muhalefetin, Erdoğan'ın sözlerin tutulmaması halinde TBMM'den NATO üyeliklerine onay çıkmayabileceği açıklamasıyla zor durumda kaldığını yazdı.

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NATO zirvesinde İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine ilişkin imzalanan mutabakat muhtırası konuşulmaya devam ediyor.

Muhalefet partileri anlaşmayı "hezimet" ve "taviz" olarak görürken iktidar "zafer" olarak niteledi. Erdoğan'ın imzadan sonra yaptığı açıklamalar ise tartışmanın boyunu bir anda değiştirdi.

Erdoğan, "Şayet bu konuda bir oyalama bir riyakarlık emaresi görürsek en baştaki tavrımıza geri döneceğimizden kimse şüphe etmesin." dedi.

İsveç ve Finlandiya'nın teröre desteği ve NATO üyelikleri süreci köşe yazarlarının da gündeminde.

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, bugünkü yazısında muhalefetin kötü bir sınav verdiği görüşünü dile getirdi. Erdoğan'ın imzadan sonra yaptığı açıklamalarla muhalefeti nasıl boşa çıkardığını yazan Hakan, şu ifadelere yer verdi:

“Bağırıp çağırdı, sonunda imzayı çaktı” türü afili cümleler kuruyorlardı

“E ne oldu? Bastın imzayı, döndün” diye bir yaklaşım tutturmuşlardı. Şahane bir propagandaydı bu. Madrid Zirvesi’ni bir anda “U Dönüşü Zirvesi” haline dönüştüren bir propaganda... Acayip etkili bir çıkış yakalamış durumdaydılar. “Bağırıp çağırdı, sonunda imzayı çaktı” türü afili cümleler kuruyorlardı.

Kısacası... Tam “Mutlu olduk” diyebileceklerdi ki... Fakat o da ne? Bir anda yıkıldı bütün dünyaları. Nasıl yıkıldı? Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzalar çakıldıktan hemen sonra yaptığı şu açıklamalarla:

- İmzalamış olmamız her şeyin bittiği anlamına gelmiyor.

- Bu sadece davettir.

- Daha bu işin onaylanma aşaması var.

- Esas karar parlamentodan çıkacak.

- Sözlerinde durup durmadıklarını izleyeceğiz.

- Durmazlarsa ona göre karar vereceğiz.

Oyun bozulmuştu

Bu cümleler, “İmzayı bastın, döndün” yaklaşımını bir anda boşa çıkaran cümlelerdi. Propaganda hırpalanmış, güzelim yaklaşım heder olmuş, oyun bozulmuştu.

Yani... Tam mutlu olmuşlarken yıkılmıştı bütün dünyaları. Ben şunu bilirim, şunu söylerim: Cumhurbaşkanı Erdoğan, bazen aşırı kalp kırıcı olabiliyor.