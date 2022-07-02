BIST 2.444
DOLAR 16,75
EURO 17,48
ALTIN 976,05
HABER /  POLİTİKA

Erdoğan muhalefeti ters köşeye yatırdı bir anda yıkıldı bütün dünyaları

Erdoğan muhalefeti ters köşeye yatırdı bir anda yıkıldı bütün dünyaları

Ahmet Hakan İsveç-Finlandiya'nın NATO üyeliğiyle ilgili “E ne oldu? Bastın imzayı, döndün” diyen muhalefetin, Erdoğan'ın sözlerin tutulmaması halinde TBMM'den NATO üyeliklerine onay çıkmayabileceği açıklamasıyla zor durumda kaldığını yazdı.

Abone ol

NATO zirvesinde İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine ilişkin imzalanan mutabakat muhtırası konuşulmaya devam ediyor.

Muhalefet partileri anlaşmayı "hezimet" ve "taviz" olarak görürken iktidar "zafer" olarak niteledi. Erdoğan'ın imzadan sonra yaptığı açıklamalar ise tartışmanın boyunu bir anda değiştirdi.

Erdoğan, "Şayet bu konuda bir oyalama bir riyakarlık emaresi görürsek en baştaki tavrımıza geri döneceğimizden kimse şüphe etmesin." dedi.

İsveç ve Finlandiya'nın teröre desteği ve NATO üyelikleri süreci köşe yazarlarının da gündeminde. 

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, bugünkü yazısında muhalefetin kötü bir sınav verdiği görüşünü dile getirdi. Erdoğan'ın imzadan sonra yaptığı açıklamalarla muhalefeti nasıl boşa çıkardığını yazan Hakan, şu ifadelere yer verdi: 

“Bağırıp çağırdı, sonunda imzayı çaktı” türü afili cümleler kuruyorlardı
“E ne oldu? Bastın imzayı, döndün” diye bir yaklaşım tutturmuşlardı. Şahane bir propagandaydı bu. Madrid Zirvesi’ni bir anda “U Dönüşü Zirvesi” haline dönüştüren bir propaganda... Acayip etkili bir çıkış yakalamış durumdaydılar. “Bağırıp çağırdı, sonunda imzayı çaktı” türü afili cümleler kuruyorlardı.

Kısacası... Tam “Mutlu olduk” diyebileceklerdi ki... Fakat o da ne? Bir anda yıkıldı bütün dünyaları. Nasıl yıkıldı? Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzalar çakıldıktan hemen sonra yaptığı şu açıklamalarla:

- İmzalamış olmamız her şeyin bittiği anlamına gelmiyor.

- Bu sadece davettir.

- Daha bu işin onaylanma aşaması var.

- Esas karar parlamentodan çıkacak.

- Sözlerinde durup durmadıklarını izleyeceğiz.

- Durmazlarsa ona göre karar vereceğiz.

Oyun bozulmuştu
Bu cümleler, “İmzayı bastın, döndün” yaklaşımını bir anda boşa çıkaran cümlelerdi. Propaganda hırpalanmış, güzelim yaklaşım heder olmuş, oyun bozulmuştu.

Yani... Tam mutlu olmuşlarken yıkılmıştı bütün dünyaları. Ben şunu bilirim, şunu söylerim: Cumhurbaşkanı Erdoğan, bazen aşırı kalp kırıcı olabiliyor.

İlgili Haberler
Erdoğan'dan İsveç-Finlandiya'ya net mesaj: Oyalama görürsek en baştaki tavrımıza döneriz Meral Akşener'den hükümete 'mutabakat' tepkisi: Tavizdir, kabul edilemez
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Palu ailesi davasında flaş gelişme: Mahkeme heyeti duruşmayı erteledi
Foto Galeri Palu ailesi davasında flaş gelişme: Mahkeme heyeti duruşmayı erteledi Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Mevlüt Erdinç, Fransa 4. Lig ekibiyle anlaştı!
Mevlüt Erdinç, Fransa 4. Lig ekibiyle anlaştı!
Özgür Demirtaş asgari ücret için 'hiçbir işe yaramadığı görülecek' dedi tarih verdi
Özgür Demirtaş asgari ücret için 'hiçbir işe yaramadığı görülecek' dedi tarih verdi
Ehliyetini alıp kaçmak istedi, polis yakaladı
Ehliyetini alıp kaçmak istedi, polis yakaladı
Varlık Barışı'nda başvuru süresi uzatıldı!
Varlık Barışı'nda başvuru süresi uzatıldı!
Fenerbahçe, Avusturya'da ilk antrenmanını yaptı
Fenerbahçe, Avusturya'da ilk antrenmanını yaptı
İran'da 6.1 büyüklüğünde deprem!
İran'da 6.1 büyüklüğünde deprem!
Denizcilik ve Kabotaj Bayramı için köprüler mavi renge büründü
Denizcilik ve Kabotaj Bayramı için köprüler mavi renge büründü
Demirtaş'tan terörist başı Abdullah Öcalan için skandal çağrı
Demirtaş'tan terörist başı Abdullah Öcalan için skandal çağrı
Kazımcan Karataş resmen Galatasaray'da! Bonservis bedeli belli oldu
Kazımcan Karataş resmen Galatasaray'da! Bonservis bedeli belli oldu
Asgari ücret kararı Resmi Gazete’de yayımlandı
Asgari ücret kararı Resmi Gazete’de yayımlandı