Palu ailesi davasında flaş gelişme: Mahkeme heyeti duruşmayı erteledi

Sakarya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki Melike Tahnal'ın öldürülmesine ilişkin duruşmaya, eniştesi tutuklu sanık Tuncer Ustael ile başka suçtan tutuklu dayısı İsa Palu, SEGBİS aracılığıyla katıldı. Taraf avukatları da duruşmada hazır bulundu. Sanıklardan Fatih ve Hava Palu hakkında Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nden ‘akıl sağlığı yerindedir’ raporu ile gelen diğer belgelerin zapta geçirilmesinin ardından, cumhuriyet savcısı görüşünü açıklayarak Tuncer Ustael'in tutukluluk halinin devamını ve eksik belgelerin tamamlanmasını talep etti. Fatih, İsa, Hava ve Ayşe Palu'nun avukatı da hastaneden gelen ‘akıl sağlığı yerindedir’ raporunun eksik hazırlandığını öne sürerek raporun tekrar alınmasını istedi.