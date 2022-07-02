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CHP'de 'dolarla vekil oluyorlar' çıkışından sonra şimdi Salıcı'nın 'kapora' sözleri gündemde

CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun yeni eşi Tuba Torun'un "dolarla vekil oluyorlar" çıkışı ortalığı karıştırdı. Sabah yazarı Mahmut Övür, 2014'te dönemin CHP İstanbul İl Başkanı Oğuz Kaan Salıcı'nın aday adayları toplantısında “Ankara’daki abilerine kaparo yatıranların kaparoları yandı. Bol sıfırlı çekleri verenler çeklerini geri alsın”" sözlerini gündeme getirdi.

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CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun eski eşi ve yeni eşinin sosyal medyaya düşen skandal telefon görüşmeleri gündeme oturdu.

Erdoğdu ve CHP Yüksek Disiplin Kurulu üyesi olan yeni eşi Tuba Torun'un istifasıyla sonuçlanan olaya ilişkin tartışmalar sürüyor.

Söz konusu kayıtta Erdoğdu'nun eski eşi Özge Pomem ile yeni eşi Tuba Torun arasında “Dolarla vekil oluyorlar, ben ‘kadın hakları’ diye g*mü yırtıyorum, olamıyorum’ demiştin hatırlıyor musun Tuba Torun. Neyse ki artık partidesin, Aykut Erdoğdu’yu aldın sırada vekillik var” ifadeleri geçmişti.

CHP'de 'kapora' sistemi devam mı ediyor?
Dolarla vekil iddialarıyla ilgili Sabah yazarı Mahmut Övür, şu anda CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı'nın 8 yıl önce CHP istanbul İl Başkanı iken aday adayları toplantısında söylediği sözleri gündeme getirdi. İşte Övür'ün "CHP elitist mi halkçı mı?" başlıklı yazısının ilgili bölümü:

"Torun'un bu sözleri yabana atılacak gibi değil; çünkü aynı meseleyi yıllar önce partinin ikinci adamı, örgütlenmeden sorumlu genel başkan yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı da seslendirmişti. Bir anlamda Torun'un bugün söylediğini Salıcı 2014 yılında söylemiş ve şu sözleri manşet olmuştu:
"Ankara'ya verdiğiniz kaporalarınızı geri alın..."
Şimdi herkes Salıcı'nın ne diyeceğini merak ediyor; CHP'de kapora işi devam mı ediyor?" 

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