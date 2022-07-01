Bakan Soylu sel bölgesinde engelleri aşıp vatandaşların sorunlarını dinledi

İlk olarak Şeker Kanyonu’na giden Bakan Soylu, buradan sonra Tır köyüne geçti. Ana yol ile mahallenin bağlantısını sağlayan köprünün yıkıldığı bölgeyi inceledi. Bakan Soylu, köprünün yıkılan ayaklarına rağmen engelleri aşıp karşıya geçerek vatandaşın yanına gitti. Selzedelerin mağduriyetini dinleyen Bakan Soylu, Vali Fuat Gürel’e içme suyu sorunun bir an önce çözülmesi için talimat verdi.