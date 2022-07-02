İran'da istihbarat krizi! Tuğgeneral İsrail'e casusluk suçlamasıyla gözaltına alındı

Son bir sene içerisinde yerel birim personellerinin İsrail'e gizli bilgiler sızdırdığı iddiaları, İran içinde tansiyonu yükseltti. İran istihbarat güçlerinin İsrail'e casusluk yaptığı iddiasıyla İran Devrim Muhafızları Ordusu (IRGC) Tuğgeneral Ali Nasiri'yi tutukladığı öne sürüldü.

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İran'da istihbarat krizi yaşanıyor. İsimlerinin gizli kalması koşuluyla New York Times gazetesine konuşan IRGC'nin üst düzey yetkilileriyle yakın bağları olan bir kişi, Devrim Muhafızları Ordusunun üst düzey isim ve tesislerin korunmasından sorumlu biriminin komutanı Tuğgeneral Ali Nasiri'nin Haziran ayının başlarında tutuklandığını ifade etti.

Gazeteye göre, İran yaklaşık iki ay önce füze programında yer alan onlarca güvenlik görevlisini İsrail'e gizli bilgiler sızdırdığı gerekçesiyle tutuklamıştı. Nasiri'nin tutuklanması da füze programlarında görevli personellerin tutuklanmasının ardından 2 ay sonra geldi.

"İran istihbaratını ciddi şekilde sarstı"

Eski İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed Ali Abtahi, "İran'da meydana gelen güvenlik ihlalleri neticesinde İsrail'in ülke içerisinde geniş kapsamlı operasyonlara başvurabilmesi, İran istihbaratını ciddi şekilde sarstı" ifadelerini kullanmıştı.

Abtahi, güvenliğin her daim İran'ın temel prensibi olduğunu ancak son bir yılda çok sayıda güvenlik açıkları keşfettiklerini belirtmişti.