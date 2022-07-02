Milyonlarca emeklinin beklediği gün geldi! Bayram ikramiyeleri hesaplara yatıyor
Milyonlarca emekli bugünden itibaren yılın ikinci ikramiyesini alacak. Paralar maaş alınan hesaba yatırılacak. Kimler ikramiye alacak? Yeni emekliler de bu fırsattan yararlanabilecek mi?
Emeklilerin beklediği gün geldi...2018 yılında hayata geçen ve senede 2 kere verilen bayram ikramiyeleri için tarihler belli olmuştu. Buna göre emekli bayram ikramiyesi bugün itibariyle hesaplara yatırılmaya başlanacak.
Yaklaşık 12 milyon emeklinin bayram ikramiyeler bugün ödenmeye başlıyor. Ödemeler 8 Temmuz'a kadar sürecek. Daha önce 1100 lira olarak ödenen ikramiyenin bu bayramda da aynı miktarda hesaplara yatırılması bekleniyor.
Kim ne zaman alacak?
SSK emeklileri 5-6 Temmuz’da, Bağ-Kur emeklileri 7 Temmuz’da, Emekli Sandığı kapsamında aylık alanlar ise 2-5 Temmuz tarihlerinde bayram ikramiyelerini alabilecekler.
Sadece mevcut emekliler değil, yeni emekliler de ikramiyeden yararlanacak.