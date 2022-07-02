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Forbes dergisi listeyi yayınladı! Türkiye'nin en zengin 24 ismi belli oldu!

Forbes dergisi listeyi yayınladı! Türkiye'nin en zengin 24 ismi belli oldu!

Forbes dergisi 2022 yılında dünyanın en zengin iş insanlarını liste halinde sıraladı. Dünya geneli zenginler listesine 236 yeni milyarder girdi, 329 milyarder çıktı. Türkiye'nin en zengin isimleri de belli oldu. İşte Forbes 2022 Türkiye'nin en zenginleri sıralaması...

Forbes dergisi listeyi yayınladı! Türkiye'nin en zengin 24 ismi belli oldu!

24- Şefik Yılmaz Dizdar (LC Waikiki)

Serveti: 1 milyar dolar

Forbes sıralaması: 2578

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Forbes dergisi listeyi yayınladı! Türkiye'nin en zengin 24 ismi belli oldu!

23- Murat Vargı (MV Holding-Turkcell)

Serveti: 1.1 milyar dolar

Forbes sıralaması: 2448

224
Forbes dergisi listeyi yayınladı! Türkiye'nin en zengin 24 ismi belli oldu!

22- Mehmet Sinan Tara (TARA Holding)

Serveti: 1.1 milyar dolar

Forbes sıralaması: 2448

324
Forbes dergisi listeyi yayınladı! Türkiye'nin en zengin 24 ismi belli oldu!

21- Aydın Doğan (Doğan Holding)

Serveti: 1.1 milyar dolar

Forbes sıralaması: 2448

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