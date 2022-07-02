Forbes dergisi listeyi yayınladı! Türkiye'nin en zengin 24 ismi belli oldu!
Forbes dergisi 2022 yılında dünyanın en zengin iş insanlarını liste halinde sıraladı. Dünya geneli zenginler listesine 236 yeni milyarder girdi, 329 milyarder çıktı. Türkiye'nin en zengin isimleri de belli oldu. İşte Forbes 2022 Türkiye'nin en zenginleri sıralaması...
24- Şefik Yılmaz Dizdar (LC Waikiki)
Serveti: 1 milyar dolar
Forbes sıralaması: 2578
124
23- Murat Vargı (MV Holding-Turkcell)
Serveti: 1.1 milyar dolar
Forbes sıralaması: 2448
224
22- Mehmet Sinan Tara (TARA Holding)
Serveti: 1.1 milyar dolar
Forbes sıralaması: 2448
324
21- Aydın Doğan (Doğan Holding)
Serveti: 1.1 milyar dolar
Forbes sıralaması: 2448
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