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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bursa programı iptal edildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bursa programı iptal edildi

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2 Temmuz Cumartesi günü Bursa'da yapacağı açılış ve miting programlarının ileri bir tarihe ertelendiğini söyledi.

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Bursa'da özel ve kamu kurumlarının yatırım açılışları, T2 tramvay hattının hizmete alımı ve miting için Bursa'ya gelmesi planlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın programı ileri bir alındığını belirten AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, "Cumhurbaşkanımızı biz Bursa’da büyük bir coşkuyla ağırlamak için birkaç haftadır çalışıyorduk. Tüm teşkilatlarımıza bu yoğun telaşeleri ve gayretleri için teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımıza layık olabilme adına, Bursa’da bir sevgi seli oluşturmaya çalışıyorduk. Ama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle ileri bir tarihe ertelenmesinin daha uygun olacağını belirtmişler. İnşallah biz en yakın zamanda Cumhurbaşkanımızı tekrardan Bursa’da ağırlamak için hazırlıklarımıza devam edeceğiz" dedi.

"Sadece T2 tramvay hattı hizmete alınacak"
Gürkan konuşmasına şu şekilde devam etti:
"Bugün Cumhurbaşkanımızla birlikte Bursa’da 3 tane programımız vardı. Özel sektörün yapmış olduğu yatırımlarının açılışı, ardından T2 tramvay hattı faaliyete geçmiş olacaktı. En son olarak ise mitingle birlikte resmi kurumlarımızın açılışlarını gerçekleştirecektik. Ama bunların içerisinden sadece, T2 tramvay hattını hizmete alacağız. Çünkü bu tarihe söz verdiğimiz için bunun açılışını gerçekleştireceğiz. Bursalılar bundan sonra kent meydanından terminale kadar T2 tramvay hattını kullanabilecek."

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