Asgari ücret zammı sonrası fahiş artış! KYK yurtlarına yüzde 80 zam geldi iddiası
Asgari ücrete ara zam yapıldı ve yeni ücret net 5 bin 500 lira oldu. CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarına zam geldiğini iddia etti.Abone ol
Antmen paylaşımında "KYK yurtlarına yüzde 80 zam geldi. Asgari ücrete sözde bir zam yaptılar, daha zammı vermeden 3 katını geri almaya başladılar" ifadesini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 Temmuz itibariyle geçerli olan asgari ücreti net 5 bin 500 TL olarak açıklamıştı.