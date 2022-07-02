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Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı çalışanları maaşları yüzde 47 oranında arttı

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı çalışanları maaşları yüzde 47 oranında arttı

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda (ISG) en düşük ücret net 7 bin TL olarak belirlendi.

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ISG'den yapılan açıklamaya göre, ISG çalışanları 2022 yılının son 6 ayında, ortalamada yüzde 47 oranında maaş iyileştirmesi alacak.

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Üst Yöneticisi (CEO) Berk Albayrak, şirket çalışanları ile bir araya gelerek, 2022 yılının ilk yarısını değerlendirdi.

ISG çalışanlarına başarılı ve özverili çalışmalarından dolayı teşekkür eden Albayrak, 2022 yılı ilk 5 aylık enflasyon oranını dikkate alarak maksimumda yüzde 52, ortalamada ise yüzde 47 oranında ücretlerde düzenleme gerçekleştirildiğini bildirdi.

Albayrak, “Ocak 2022 döneminde yapılan ortalama yüzde 63 zam ile toplam yıllık kümüle artış yüzdemiz ise ortalamada yüzde 140 oranında gerçekleşti.” ifadelerini kullandı.

Berk Albayrak, müdür yardımcısı ve altı unvanlar için 1'er maaş ikramiye ödemesi yapılacağını belirtti. Söz konusu maaş iyileştirmesiyle ile ISG’de en düşük ücret Haziran 2022 itibarıyla 7 bin TL net olarak belirlenmiş oldu.

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Yönetimi bayram öncesi yaptığı tüm bu düzenlemelerle enflasyon karşısında çalışanlarına destek olmayı hedefliyor.

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