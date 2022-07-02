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Büyük panik! Dümeni kilitlendi Şehir Hatları vapuru Karaköy iskelesine çarptı yaralılar var

Büyük panik! Dümeni kilitlendi Şehir Hatları vapuru Karaköy iskelesine çarptı yaralılar var

 Dümeni kitlenen ŞH-DURUSU isimli İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı şehir hatları vapuru, Karaköy iskelesine çarptı. Yürekleri ağza getiren olayda yaralılar olduğu bildirildi.

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Kadıköy-Karaköy seferini yapan ŞH-DURUSU isimli İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı şehir hatları vapurunun aniden dümeni kitlenince Karaköy iskeleye çarptı.

Çarpma sonunca büyük panik yaşanırken, bu sırada çay ocağında bulunan çalışanın üzerine çay kazanı devrildi.

Savrulan biri kadın iki yolcu da yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı.

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