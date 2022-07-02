BIST 2.444
DOLAR 16,75
EURO 17,48
ALTIN 976,05
HABER /  GÜNCEL

3 senede sadece yüzde 5 ilerleme kaydedilen Halkalı metro hattında çalışmalar tekrar durduruldu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
3 senede sadece yüzde 5 ilerleme kaydedilen Halkalı metro hattında çalışmalar tekrar durduruldu

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi’nin 3 senede sadece yüzde 5 ilerleme kaydettiği Kirazlı-Halkalı Metro çalışmaları, yönetim tarafından tekrar durduruldu.

Abone ol

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 170 milyon Euro borç alınarak yapımına tekrar başlanılan Kirazlı-Halkalı metro hattının çalışmaları yeniden durduruldu.

AK Parti döneminde başlatılan ve yüzde 4'lerde şu anki yönetime teslim edilen Kirazlı-Halkalı metro hattında 3 senede sadece yüzde 5 ilerleme kaydedildi.

Çalışmaları durdurulan metro hattı drone ile görüntülendi.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Dr. M. Ejder Batur, hattaki çalışmanın hızlandırılması için yeniden ihale edileceği söylemlerinin olduğunu iddia etti. Başkan Yardımcısı Batur, ihale süreçleriyle dönemi tamamlayacaklarını ifade ederek, “Aldıkları kredileri bu zaman zarfında ne yapacakları soru işareti” dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Sivas olaylarında hayatını kaybedenleri andı
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Sivas olaylarında hayatını kaybedenleri andı
Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı çalışanları maaşları yüzde 47 oranında arttı
Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı çalışanları maaşları yüzde 47 oranında arttı
2003'te Türkiye'den kaçırılan Kabe örtüsü geri alındı kapsamlı restorasyon sonrası sergiye açıldı
2003'te Türkiye'den kaçırılan Kabe örtüsü geri alındı kapsamlı restorasyon sonrası sergiye açıldı
Tunceli’de 2 sığınak içerisinde mühimmat ele geçirildi
Tunceli’de 2 sığınak içerisinde mühimmat ele geçirildi
İlkinde yüzde 7,5 zam! Memurun gözü haziran enflasyonunda
İlkinde yüzde 7,5 zam! Memurun gözü haziran enflasyonunda
İsrail'den Suriye’ye hava saldırısı düzenlendi: 2 sivil yaralandı
İsrail'den Suriye’ye hava saldırısı düzenlendi: 2 sivil yaralandı
Bayramda şehir dışına gidecekler dikkat! Şimdiden tükendi elinizi çabuk tutun
Bayramda şehir dışına gidecekler dikkat! Şimdiden tükendi elinizi çabuk tutun
Altın fiyatlarında korkutan 2023 tahmini yatırımcıdan dikkat çeken açıklama
Altın fiyatlarında korkutan 2023 tahmini yatırımcıdan dikkat çeken açıklama
Bakan Kirişçi detayları açıkladı! Ekilmeyen tarlayı devlet kiralayacak
Bakan Kirişçi detayları açıkladı! Ekilmeyen tarlayı devlet kiralayacak
Libya karıştı... Hafter'in meclisini ateşe verdiler! Ortalık savaş alanına döndü
Libya karıştı... Hafter'in meclisini ateşe verdiler! Ortalık savaş alanına döndü