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Fatih Erbakan: Yeniden Refah Parti'miz Türkiye'de 1. parti oldu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Fatih Erbakan: Yeniden Refah Parti'miz Türkiye'de 1. parti oldu

İSTANBUL Pendik'te vatandaşlarla buluşan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan çarpıcı açıklamalarda bulundu. Fatih Erbakan "Geçtiğimiz ay Yargıtay'ın açıklamış olduğu rakamlara göre Yeniden Refah Parti'miz Türkiye'de en fazla üye kaydeden parti oldu, şampiyon oldu" ifadelerini kullandı.

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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan Pendik'te bir dizi ziyarette bulunarak vatandaş ile biraraya geldi. Öğlen namazını Pendik Çarşı Camii'nde kılan Erbakan, namazını kıldıktan sonra cami önünde bulunan partisinin stant çalışmalarına katılarak vatandaşlarla buluştu. Namaz çıkışı Erbakan'ı coşkulu bir kalabalık karşılarken Refah Partisi Genel Başkan'ı Fatih Erbakan, alanda bulunan Saadet Partisi, AK Parti ve MHP stantlarını da gezerek bir süre sohbet etti. Daha sonra coşkulu kalabalıkla etraftaki dükkanları gezen Erbakan, esnaflarla sohbet ederek selamlaştı.

Stant çalışmalarının ardından Şehit Orgeneral Eşref Bitlis Parkı'nda vatandaşlara seslenen Erbakan, "81 il teşkilatı, 920'den fazla ilçe teşkilatı, 250 bin'i aşan resmi Yargıtay sayfasında görülen üyesi, 50 bin'e yakın sandık baş müşahiti, hanım ve gençlik teşkilatları, pek çok ilimizde mahalle ve köy teşkilatlarımızla Türkiye'yi kuşattık ve seçimlere en hazır, en güçlü parti olarak şuanda çalışmalarımıza devam ediyoruz. Geçtiğimiz ay Yargıtay'ın açıklamış olduğu rakamlara göre Yeniden Refah Parti'miz Türkiye'de en fazla üye kaydeden parti oldu, şampiyon oldu.

“Partimiz Türkiye’de, en fazla üyeyi kaydetti”

Geçen ay 15 bin'e yakın bir üye kaydıyla Türkiye'de 1. parti olduk. Bu ay daha 20 gün dolmadan sadece gençlik kollarımız 10 bin 100 üye yaptı, sadece hanım kollarımız 12 bin 700 üye yaptılar. Yeniden Refah Parti'miz Türkiye'nin en hızlı büyüyen partisi olmuştur, hayırlı ve mübarek olsun. Erbakan Hocamızın da dediği gibi iman ile bu başarıyı elde ettik" dedi.

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