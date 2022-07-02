BIST 2.444
DOLAR 16,75
EURO 17,48
ALTIN 976,05
HABER /  SPOR  /  FENERBAHÇE

Fenerbahçe Emre Mor ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

Fenerbahçe Kulübü, Fatih Karagümrüklü futbolcu Emre Mor ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Abone ol

 Fenerbahçe, anlaşma sağladığı Emre Mor ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. 

Sarı lacivertliler resmi internet sitesinden şu ifadeler yer verdi:

"Kulübümüz, Emre Mor’u kadrosuna kattı. 24 yaşındaki oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzalandı. Emre Mor’a ‘Ailemize hoş geldin’ diyor; Fenerbahçemiz ile nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz."

Fatih Karagümrük'te olgunlaştı
Danimarka doğumlu, 1.68 boyundaki Emre Mor ters çalımları, süratli stiliyle biliniyor. Sol ayaklı sağ kanat oyuncusunun başarısızlıkla sonuçlanan ilk çıkışının ardından Fenerbahçe transferiyle kariyerinde erken yaşta ikinci baharını yaşamayı ve tekrar Avrupa’nın önemli kulüplerine transfer olmayı hedeflediği öğrenildi.

Yeniden eski günlerine dönmek istiyor
Karagümrük’te Volkan Demirel’in gelişi sonrası özel hayatını düzene sokup tam bir profesyonel gibi yaşamaya başlayan Emre Mor’un saha içi agresifliğini yok etme konusunda da önemli gelişme kaydettiği biliniyor.

Emre Mor geride kalan sezonda 26’sı Süper Lig’de, 3’ü de Ziraat Türkiye Kupası’nda olmak üzere 29 resmi maçta görev yaparken 6 gol, 4 asistle 10 gole direkt katkı verdi.

2021-22 sezonu devam ederken Emre Mor için hocası Volkan Demirel’den görüş isteyen, ardından da Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma ile görüşen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Jorge Jesus’un da genç oyuncuyu takımda istemesi sonrasında görüşmelere başlamıştı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Sevgililerin kıskançlık kavgası araya giren genç kan ter içinde kaldı
Foto Galeri Sevgililerin kıskançlık kavgası araya giren genç kan ter içinde kaldı Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
İBB'nin tepkilere neden olan doğaçlama dans için ödediği ücret ortaya çıktı
İBB'nin tepkilere neden olan doğaçlama dans için ödediği ücret ortaya çıktı
Kahramanmaraş’ta 16 yaşındaki çocuk ekmek almaya giderken kanlar içinde kaldı
Kahramanmaraş’ta 16 yaşındaki çocuk ekmek almaya giderken kanlar içinde kaldı
Asgari ücret zammı sonrası fahiş artış! KYK yurtlarına yüzde 80 zam geldi iddiası
Asgari ücret zammı sonrası fahiş artış! KYK yurtlarına yüzde 80 zam geldi iddiası
Büyük panik! Dümeni kilitlendi Şehir Hatları vapuru Karaköy iskelesine çarptı yaralılar var
Büyük panik! Dümeni kilitlendi Şehir Hatları vapuru Karaköy iskelesine çarptı yaralılar var
Pençe-Yıldırım Operasyonu bölgesinde 2 güvenlik korucusu şehit oldu
Pençe-Yıldırım Operasyonu bölgesinde 2 güvenlik korucusu şehit oldu
İçişleri Bakanı Soylu, Kastamonu'da sel bölgesini havadan inceledi
İçişleri Bakanı Soylu, Kastamonu'da sel bölgesini havadan inceledi
3 senede sadece yüzde 5 ilerleme kaydedilen Halkalı metro hattında çalışmalar tekrar durduruldu
3 senede sadece yüzde 5 ilerleme kaydedilen Halkalı metro hattında çalışmalar tekrar durduruldu
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Sivas olaylarında hayatını kaybedenleri andı
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Sivas olaylarında hayatını kaybedenleri andı
Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı çalışanları maaşları yüzde 47 oranında arttı
Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı çalışanları maaşları yüzde 47 oranında arttı
Ticaret Bakanı Mehmet Muş duyurdu! Rekor kırıldı... Tüm zamanların en yüksek ihracatı gerçekleşti
Ticaret Bakanı Mehmet Muş duyurdu! Rekor kırıldı... Tüm zamanların en yüksek ihracatı gerçekleşti