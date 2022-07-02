Fenerbahçe Emre Mor ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

Fenerbahçe Kulübü, Fatih Karagümrüklü futbolcu Emre Mor ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

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Fenerbahçe, anlaşma sağladığı Emre Mor ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Sarı lacivertliler resmi internet sitesinden şu ifadeler yer verdi:

"Kulübümüz, Emre Mor’u kadrosuna kattı. 24 yaşındaki oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzalandı. Emre Mor’a ‘Ailemize hoş geldin’ diyor; Fenerbahçemiz ile nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz."

Fatih Karagümrük'te olgunlaştı

Danimarka doğumlu, 1.68 boyundaki Emre Mor ters çalımları, süratli stiliyle biliniyor. Sol ayaklı sağ kanat oyuncusunun başarısızlıkla sonuçlanan ilk çıkışının ardından Fenerbahçe transferiyle kariyerinde erken yaşta ikinci baharını yaşamayı ve tekrar Avrupa’nın önemli kulüplerine transfer olmayı hedeflediği öğrenildi.

Yeniden eski günlerine dönmek istiyor

Karagümrük’te Volkan Demirel’in gelişi sonrası özel hayatını düzene sokup tam bir profesyonel gibi yaşamaya başlayan Emre Mor’un saha içi agresifliğini yok etme konusunda da önemli gelişme kaydettiği biliniyor.

Emre Mor geride kalan sezonda 26’sı Süper Lig’de, 3’ü de Ziraat Türkiye Kupası’nda olmak üzere 29 resmi maçta görev yaparken 6 gol, 4 asistle 10 gole direkt katkı verdi.

2021-22 sezonu devam ederken Emre Mor için hocası Volkan Demirel’den görüş isteyen, ardından da Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma ile görüşen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Jorge Jesus’un da genç oyuncuyu takımda istemesi sonrasında görüşmelere başlamıştı.