Sevgililerin kıskançlık kavgası araya giren genç kan ter içinde kaldı

"Bir ara iyilerdi"

İki sevgilinin sürekli birbiriyle kavga ettiğini belirten Cengiz Panoğlu, “Birini tutuyorum aşağı atlıyor, biri bayılıyor buraya düşüyor. Kan ter içerisinde kaldım. Kendi aralarında kıskançlık yüzünden tartışıyorlar. O, ona ‘niye baktın’ diyor, bu ‘sen beni aldatıyor musun?’ diyor. Bir ara iyi olmuşlardı ama artık sürekli bir kavga halindeler” dedi.