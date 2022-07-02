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İBB'nin tepkilere neden olan doğaçlama dans için ödediği ücret ortaya çıktı

İBB'nin tepkilere neden olan doğaçlama dans için ödediği ücret ortaya çıktı

İBB'nin Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda düzenlenen doğaçlama dans festivali sosyal medyada gündem olmuştu. Sosyal medyada tepkilerin artması üzerine festivalin PR çalışmaları durdurulurken, organizasyon için harcanan paranın 215 bin TL olduğu bildirildi.

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Haziran ayında İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İstanbul Uluslararası Doğaçlama Dans Festivali adı altında bir organizasyon düzenledi.

İBB’nin ev sahipliğindeki festivalde dünyanın çeşitli ülkelerinden 180’in üzerinde dansçı, koreografi kurgulamadan, kompozisyon çalışmadan doğaçlama performans sergileyerek İstanbul'un farklı alanlarında gösteriler yaptı.

İlginç figürler gündem olmuştu

Festivale 10 Haziran’da Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu’nda start verildi.

Salondaki festival açılışında Alman bir dasçının gösterisi ise sosyal medyanın gündemine oturdu.

İBB meclisinin bile gündemine gelen bu garip gösteriye tepki yağdı.

İBB'ye maliyeti 215 bin lira oldu

Sosyal medyada tepkilerin artması üzerine festivalin PR çalışmaları durdurulurken, organizasyon için harcanan paranın miktarı da belli oldu.

Ortaya çıkan belgelere göre İBB yönetimi festival organizasyonu için anlaştığı şirkete 215 bin lira ödedi.

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