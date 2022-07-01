Erol Evcil her boşluğa para ve mücevher sıkıştırmış! Alaaddin Çakıcı, 'Erol Evcil sakın dokunmayın' dedim
Demir-çelik fiyatlarını manipüle eden, tam 105 milyar liralık sahte faturayla kamuyu 25 milyar zarara uğratan birinin liderliğini Erol Evcil'in liderliğini yaptığı 3 suç örgütü çökertilmişti. Erol Evcil'in 3 büyük demir-çelik firmasına 'çöktüğü' ortaya çıkmıştı. "Erol Evcil ile NURSAN'a çöktü" iddiaları gündeme geldiğinde ise Alaattin Çakıcı, o dönem yaptığı açıklamada Evcil'e sahip çıkmıştı. Çakıcı'nın o açıklaması yeniden gündemde.
Demir-çelik fiyatlarını manipüle eden, tam 105 milyar liralık sahte faturayla kamuyu 25 milyar zarara uğratan Erol Evcil adıyla bilinen Erol Eşrefoğlu, Hüseyin Eryılmaz ve Melih Karabacak liderliğini yaptığı 3 suç örgütüne operasyon düzenlenmişti. Operasyondan şok detaylar çıkmaya devam ediyor. Demir Çelik fabrikalarına çökme iddialarının yanı sıra Paris'e giden özel jetin getirdikleri, her delikten fışkıran para ve mücevherler gibi şok detaylar gelmeye devam ediyor.
Ankara merkezli 29 ilde eş zamanlı şafak baskınları yapılan Demir Yumruk operasyonunda 310 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken konut, işyeri ve fabrika gibi toplam 261 taşınmaza, 327 araca, 8 bin 690 hesaba ve Erol Evcil'in özel jetine el konuldu. 39 şirkete ise kayyum atandı.
Sabah gazetesinin haberine göre Mali polis, Evcil'e ait 20 milyon dolarlık özel jetin Paris'te olduğunu belirlemesi üzerine harekete geçti. Erol Evcil'e ait 20 milyon dolarlık özel jetin pazartesi günü Evcil'in arkadaşlarını getirmek için Paris'e uçtuğu belirlendi. Mali polis, pilot ile temasa geçerek bir an önce Türkiye'ye dönüş yapması konusunda uyardı. İstanbul Havaalanına inen özel jete el konularak hangara çekildi.
İskenderun'da kaldığı rezidansın yangın merdiveninden kaçmaya çalışırken Özel Harekat ekiplerince gözaltına alınan Evcil'in, liderliğini yaptığı suç örgütünün zor durumdaki fabrikaları hedef aldığı tespit edildi. Örgütün işleyişi de çözüldü: İlk olarak, mali sıkıntı yaşayan tesisleri satın alma vaadi ile kira kontratı imzalandı.