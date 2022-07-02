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İsveç'te PKK terör örgütü destekçileri eylem düzenledi

İsveç'te PKK terör örgütü destekçileri eylem düzenledi

İsveç'te PKK terör örgütü destekçilerinin eylemi akıllara yapılan mutabakatı getirdi. İsveç'te PKK yandaşları örgüt paçavralarıyla Türkiye aleyhine yürüyüş yaptı.

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Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılmaları konusunda şart koştuğu maddeler Madrid'de üçlü zirvede mutabakat olarak imzalanmıştı.

İsveç ve Finlandiya'dan PKK terör örgütüne desteklerini çekmeleri istenmişti.

PKK-YPG paçavralarıyla eylem
Anlaşmaya tepki göstermek için PKK/YPG taraftarları İsveç'te meydanlarda örgütün paçavralarıyla eylem düzenledi. İsveç polisi ise duruma tepkisiz kaldı.

Hükümet aleyhinde slogan attılar
Eylemciler, Sosyal Demokrat hükümet aleyhinde sloganlar atıp pankartlar taşıdı. Öte yandan, terör yandaşları, Malmö kentindeki Möllevangstorget Meydanı'nda aynı gerekçeyle toplandı.

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