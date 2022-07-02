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AK Parti'den Madımak ve Başbağlar katliamı paylaşımı

AK Parti'den Madımak ve Başbağlar katliamı paylaşımı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Çelik, "Milletimizin hafızasında asla unutulmayan acılar olarak yer edinen Madımak ve Başbağlar katliamlarında kaybettiğimiz canları anıyoruz." açıklamasında bulundu.

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Madımak ve Başbağlar katliamlarına ilişkin paylaşımda bulundu. 

Ömer Çelik, "Milletimizin hafızasında asla unutulmayan acılar olarak yer edinen Madımak ve Başbağlar katliamlarında kaybettiğimiz canları anıyoruz. İnsanlarımızın canlarına ve milletimize kasteden nefret suçlarını, terörü ve provokasyonları lanetliyoruz." açıklamasında bulundu.

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