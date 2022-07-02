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Beşiktaş, Cenk Tosun’u kadrosuna kattığını açıkladı

Beşiktaş, Cenk Tosun’u kadrosuna kattığını açıkladı

Beşiktaş Kulübü, Everton'la sözleşmesi sona erdikten sonra bonservisini eline alan Cenk Tosun'u kadrosuna dahil etti.

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Everton'dan ayrıldıktan sonra herhangi bir takımla anlaşma sağlayamayan Cenk Tosun, Beşiktaş'a geri döndü.

31 yaşındaki oyuncunun transferini Beşiktaş resmen açıkladı. Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada, "Yuvana hoş geldin Tosun Paşa" denildi.

Eintracht Frankfurt altyapısında yetişen Cenk Tosun daha sonra Gaziantepspor, Beşiktaş, Everton ve Crystal Palace formaları giydi.

Rekor gelir kazandırdı
Tecrübeli oyuncu 2014-2015 sezonunda bedelsiz geldiği Beşiktaş'a 2017-2018 sezonunda 22 milyon 500 bin euro bonservis kazandırarak Everton'a transfer oldu.

Beşiktaş'ta 4 kupa kazandı
Cenk Tosun'un Beşiktaş'taki ilk 2 dönemi oldukça başarılı geçti. Tecrübeli golcü siyah-beyazlı kulüpte 3 Süper Lig şampiyonluğu ile birlikte 1 Türkiye Kupası zaferi yaşadı.

31 yaşındaki oyuncu Beşiktaş formasını şu ana kadar 145 maçta giydi ve 67 gol ile 14 asist üretti.

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