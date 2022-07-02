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MSB acı haberi duyurdu: 1 asker şehit oldu

MSB acı haberi duyurdu: 1 asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Derecik Hakkari bölgesinde kaçakçılık olayına müdahale unsurunda görevli Piyade Teğmen Halis Keskin'in şehit düştüğünü duyurdu.

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Milli Savunma Bakanlığı, Derecik Hakkari bölgesinde kaçakçılık olayına müdahale unsurunda görevli Piyade Teğmen Halis Keskin'in şehit düştüğünü duyurdu.

MSB'den yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"02 Temmuz 2022 tarihinde, Derecik/Hakkâri bölgesinde kaçakçılık olayına müdahale eden unsurda görevli kahraman silah arkadaşımız P.Tğm. Halis KESKİN, Barazgir Çayı’na düşerek ağır yaralanmış, derhal hastaneye sevk edilerek tedavisine başlanmış, ancak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

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