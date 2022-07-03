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Alanya'da otomobil trafik ışıklarına çarptı! 1 kişi öldü, 3 kadın yaralandı

Alanya'da otomobil trafik ışıklarına çarptı! 1 kişi öldü, 3 kadın yaralandı

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 22 yaşındaki erkek sürücü hayatını kaybetti, araçtaki 3 kadın ise yaralandı.

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Antalya'nın Alanya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Uğur Hakan B. (22) yönetimindeki 07 AVM 206 plakalı otomobil, Kestel Mahallesi D-400 kara yolunda kontrolden çıkarak yolun sağında bulunan sinyalizasyon direğine çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde otomobil sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada yaralanan araçtaki G.Ç, Z.P. ve D.P. isimli kadınlar, ambulanslarla bölgedeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Yapılan incelemelerin ardından cenaze, Alanya Belediyesi morguna götürüldü.

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