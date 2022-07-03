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Al Jazeera muhabiri Şirin Ebu Akile'yi öldüren kurşun ABD'ye yollanacak

Al Jazeera muhabiri Şirin Ebu Akile'yi öldüren kurşun ABD'ye yollanacak

İSRAİL tarafından öldürülen Filistinli gazeteci Ebu Akile'yi vuran kurşunun adli soruşturma kapsamında ABD'ye gönderileceği açıklandı.

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Al Jazeera muhabiri Şirin Ebu Akile, Filistin'de İsrail güçleri tarafından başından vurularak öldürülmüştü.

Filistin hükümeti olayların ardından saldırıda Ebu Akile'yi öldüren kurşunun adli soruşturma için ABD’ye gönderileceğini açıkladı.

"Mermiyi ABD'ye göndermeye karar verdik"

Filistin Başsavcısı Ekrem el-Khatib konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Mermiyi inceleme için ABD'ye göndermeye karar verdik" dedi.

Filistin hükümeti yürütülen soruşturma ile gazeteci Ebu Akile'nin bir İsrail askeri tarafından kasıtlı şekilde vurulduğunu bildirmişti. İsrail ise suçlamayı reddederek, kendi soruşturmasını sürdürdüğünü açıklamıştı.

İsrail güçleri tarafından öldürülmüştü

İHA'nın haberine göre muhabir Ebu Akile, 11 Mayıs tarihinde Filistin'in Batı Şeria bölgesinde İsrail güçleri tarafından ateş açılması sonucu yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

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