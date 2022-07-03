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'Geçinemiyorum' diyen AK Partili Zülfü Demirbağ'a sert çıkıt: Git daha çok para kazanacak iş bul

Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, maaşının yetmediğinden şikâyet eden AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ'a, "Bize ne, gidin daha çok para kazanacağınız bir iş bulun kendinize" diye yüklenip ekledi: "Aday olmayanı dövmüyorlar ya..."

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AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ, krizin ilk dönemlerinde "Eti kiloyla değil gramla, sebze ve meyvayi taneyle alın" didekiten sonra göçteğimiz günlerde "Milletvekili maaşıyla geçinemiyorum. Danışmanlarıma bile borçlandım. İBB'de görev yaparken 2 maa alıyordum" sözleriyle tekrar gündem olmuştu. 

Milletvekilliği geçimini sağlamak için yapılan bir meslek mi?
Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, maaşının yetmediğinden şikâyet eden Zülfü Demirbağ'ı "İyi de bize ne? Öyle ya, milletvekilliği, geçimini sağlamak için tercih edilen bir meslek; maaşı, imkânları, konforu için soyunulacak bir uğraş değil ki" sözleriyle eleştirdi. İktidar partisinin milletvekili olarak maaşından yakınmaması gerektiğine işaret eden Altınok, şunları yazdı:

Git kendine daha iyi para kazanacak bir iş bul! 
"Gidin daha çok para kazanacağınız bir iş bulun kendinize. Aday olmayanı dövmüyorlar ya. Neyse... Seçip Meclis'e gönderdiğimiz siyasilerin kafa yoracağı, üzerinde çalışacağı, Genel Kurul gündemine getireceği mesele kalmamış gibi 3 aylık "yasama tatili" başladı. Gidin iyice bir dinlenin hele, dönüşte düşünürsünüz." ifadelerini kullandı.

İBB'de ikin 2 maaş alıyordum daha iyiydi!

İBB’de Başkan danışmanlığı da yapan Zülfü Demirbağ, 2002, 2011 ve 2018 seçimlerinde AK Parti'den Elazığ Milletvekili seçildi. Demirbağ, önceki gün bir televizyon kanalında yaptığı açıklamada, "Bayram öncesi maaşı bekliyoruz. Öyle değil, dışarıdan göründüğü gibi değil. İçi giden, vicdanı olan bir insan o milletvekili maaşıyla milletvekilliği yapamaz. Çok zor. Ee şimdi ben İstanbul Belediyesi’nde bürokrattım. Yönetim kurulu üyeliği de alıyordum bir denetim bir yönetim. Valla şu ankinden çok çok iyiydi benim durumum. İki tane de kooperatife girdim ev sahibi oldum ben İstanbul’da. Şimdi? Şimdi mümkün değil, nasıl yapacaksınız?" demişti.

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