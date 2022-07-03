'Geçinemiyorum' diyen AK Partili Zülfü Demirbağ'a sert çıkıt: Git daha çok para kazanacak iş bul

Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, maaşının yetmediğinden şikâyet eden AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ'a, "Bize ne, gidin daha çok para kazanacağınız bir iş bulun kendinize" diye yüklenip ekledi: "Aday olmayanı dövmüyorlar ya..."

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AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ, krizin ilk dönemlerinde "Eti kiloyla değil gramla, sebze ve meyvayi taneyle alın" didekiten sonra göçteğimiz günlerde "Milletvekili maaşıyla geçinemiyorum. Danışmanlarıma bile borçlandım. İBB'de görev yaparken 2 maa alıyordum" sözleriyle tekrar gündem olmuştu.

Milletvekilliği geçimini sağlamak için yapılan bir meslek mi?

Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, maaşının yetmediğinden şikâyet eden Zülfü Demirbağ'ı "İyi de bize ne? Öyle ya, milletvekilliği, geçimini sağlamak için tercih edilen bir meslek; maaşı, imkânları, konforu için soyunulacak bir uğraş değil ki" sözleriyle eleştirdi. İktidar partisinin milletvekili olarak maaşından yakınmaması gerektiğine işaret eden Altınok, şunları yazdı:

Git kendine daha iyi para kazanacak bir iş bul!

"Gidin daha çok para kazanacağınız bir iş bulun kendinize. Aday olmayanı dövmüyorlar ya. Neyse... Seçip Meclis'e gönderdiğimiz siyasilerin kafa yoracağı, üzerinde çalışacağı, Genel Kurul gündemine getireceği mesele kalmamış gibi 3 aylık "yasama tatili" başladı. Gidin iyice bir dinlenin hele, dönüşte düşünürsünüz." ifadelerini kullandı.