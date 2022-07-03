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Altılı masa iletişim kriziyle karşı karşıya! Bugün kritik konu için toplanıyorlar

Altılı masa iletişim kriziyle karşı karşıya! Bugün kritik konu için toplanıyorlar

Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme geçiş için bir araya gelen altılı masa olarak tanımlanan muhalefet partileri, bugün Meral Akşener'in ev sahipliğinde beşinci toplantısını bugün yapacak.

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Muhalefet partilerinin oluşturduğu 6’lı masa, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in ev sahipliğinde bugün beşinci toplantısını yapacak.

Daha önce Cumhurbaşkanı adayının ismini konuşmadan yetkilerini tartışan altı siyasi parti lideri, bu toplantıda Cumhurbaşkanı’nın geçiş süreci sonrasındaki yetkilerini ele alacak.

Partilerin tabanlarından ‘Adayı açıklayın’ baskıları gelmesine rağmen bu toplantı da aday isminin gündeme gelmesi beklenmiyor. Bu arada 6’lı masa, şimdi de ‘iletişim kriziyle’ karşı karşıya. 6’lı masanın ‘ortak söylem’ belirleme konusunda müşterek bir zeminde buluşamadığı değerlendirmesi yapılıyor.

Bu kapsamda DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın çalışmaların kamuoyuna daha iyi duyurulabilmesi için, altı partinin ortak bir “iletişim stratejisi” oluşturması önerisini bugünkü toplantıya taşıyacağı belirtiliyor. Toplantıda ayrıca, altı partinin temsilcilerinin hazırladığı güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönüş konusundaki komisyonun raporunun ele alınması bekleniyor.

Altılı masanın bir diğer gündem başlığı ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, cumhurbaşkanı adaylığı konusunda hazırlattığı kamuoyu araştırmaları olacak.

Toplantının ardından liderler “bir aday açıklamayacak”, “aday belirleme süreci” ağustos ayında Saadet Partisi’nde yapılacak yedinci zirvenin gündeminde olacak.

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