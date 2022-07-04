3600 ek gösterge ile öğretmen, polis, hemşire, imam, emekli zamlı maaşları
Çalışan ve emekli 5.3 milyonu aşan kamu personelinin ek göstergelerini 3600'e çıkaran torba yasa teklifinin TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Memur ve emeklileri bayram ettiren karar sonrası en düşük emekli maaşı 3 bin 500'e yükseldi. Polis, hemşire, imam, öğretmen, genel müdür ne kadar maaş alacak? Emekli ikramiyelerine ne kadar zam geldi? İşte kalem kalem maaş ve ikramiye hesapları...
TBMM Genel Kurulu'nda önceki gün memurdan emekliye, işverenden öğrenciye kadar toplumun hemen her kesimini ilgilendiren torba yasa teklifi kabul edildi. Ek gösterge ve öğrenci affı düzenlemesini de içeren ekonomiye ilişkin 'torba' yasa maaş ve ikramiyeleri yeniden düzenledi. İşte maaş ve ikramiyeler...
Memurun uzun süredir beklediği 3600 ek gösterge düzenlemesi çıktı. Uygulama ise Ocak 2023'te başlayacak. Düzenleme ile öğretmen, polis ve sağlık çalışanları başta olmak üzere memura 3600 ek gösterge verilecek. Bu uygulama kapsamına girmese de tüm memurlar 600 ek gösterge almış olacak. Kamudaki hiyerarşinin bozulmaması için kademeli bir ek gösterge tablosu da oluşturuldu.
Ek göstergesi olmayan mağdur edilmedi
Bakanlık tarafından değerlendirilmek üzere TBMM'ye sunulan ek gösterge reform paketinde yapılan değişikliklerle kamuda çalışan birçok meslek grubu ve unvanın da 3600 ek göstergeden faydalanması sağlandı. Ek göstergesiz yardımcı hizmetler sınıfında görev yapanlar da dahil olmak üzere tüm memurlara ilave 600 puan verilmesi sağlandı.
Kimler 3600 ek göstergeden faydalanacak?
Birinci dereceye gelmiş olmak şartıyla tüm öğretmenlerin, 2 yıl ve üzeri yükseköğrenim mezunu polislerin, alan sınırlaması olmaksızın 2 yıl ve üzeri yükseköğrenim mezunu tüm sağlık çalışanı ve din görevlilerinin ek göstergeleri 3600'e yükseltildi. Avukat, il müdürü, bekçi, uzman jandarma ve uzman erbaş gibi 3000 ek göstergeli tüm meslek gruplarının da 3600 ek gösterge düzenlemesinden faydalanmaları sağlandı.