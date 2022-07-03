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Numan Kurtulmuş harekatın ana hedefini açıkladı: Amaç Suriyelileri rencide etmeden geri göndermek

Numan Kurtulmuş harekatın ana hedefini açıkladı: Amaç Suriyelileri rencide etmeden geri göndermek

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, sınır ötesi operasyonların ana hedeflerinden birinin de Suriyelilerin geri gönderilmesi olduğunu söyledi. Kurtulmuş, 'Orayı güvenli bölgeler haline getirerek Türkiye'deki Suriyelilerin önemli bir kısmının geri gidişini temin edeceğiz. Bu tabii gönüllü bir şekilde onları da rencide etmeden, imkanlar sağlanarak yapılacak' dedi.

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AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, YouTube'da Kenan Taş'ın canlı yayın konuğu oldu.

AK Partili Numan Kurtulmuş, sınır ötesi operasyonların ana hedeflerinden birinin de Suriyelilerin geri gönderilmesi için şartların oluşturulması olduğunu söyledi.

Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı tartışmalarına değinen Kurtulmuş, "Bizim adayımız senelerdir ortada, 20 senedir yıpranmıyor da. Allah aşkına onların adayı 20 günde mi yıpranacak? 20 günde yıpranan bir adayla da uğraşmasınlar. AK Parti bütün kamuoyu yoklamalarında birinci partidir. Siyasi hayatım boyunca oy oranı vermedim. Zaten oy oranları da yavaş yavaş sahada görülmeye başlayacaktır. AK Parti birinci partidir, bu anlamda ben seçimde bir problem görmüyorum" dedi.

Harekatın ana hedefi: Suriyelileri geri göndermek

Kurtulmuş sınır ötesi harekatların ana hedeflerinden birinin de Suriyelilerin geri gönderilmesi olduğunu belirten Kurtulmuş şunları kaydetti: "Orayı güvenli bölgeler haline getirerek Türkiye'deki Suriyelilerin önemli bir kısmının geri gidişini temin edeceğiz. Bu tabii gönüllü bir şekilde onları da rencide etmeden, imkanlar sağlanarak yapılacak" dedi.

"Artık kimse Erdoğan'ın arkasına sığınarak seçim kazanamaz"

Muhalefetin güçlendirilmiş parlamenter sistem çalışmasına değinen Kurtulmuş, "AK Parti'nin ajandasında böyle bir şey yok. Bizim milletimizin ajandasında da bu yok" diyerek şöyle devam etti: "Erdoğan bir dünya lideri. Artık kimsenin Erdoğan'ın arkasına sığınarak seçim kazanması imkanı, ihtimali yoktur. Her bir politik aktörümüzün, sadece aday olarak söylemiyorum ilçe, il başkanımız, belediye başkanımız, meclis üyelerimiz. Türkiye'nin geleceğine ilişkin neleri ortak yapacağınızı millete çok iyi şekilde anlatabilmelisiniz. Bu anlamda biz partiler üzerinden oturup anlaşmaktan ziyade seçmen tabanı üzerinde olumlu bir etki oluşturmanın çok daha yapıcı bir tarafı olduğunu düşünüyoruz"

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