Çankırı'nın Dodurga beldesinde seçim günü! Yineden belediye oldular partilerin ilk sınavı

Beldenin Hamamönü, Kanarya ve Naltepe mahallelerinde de muhtarlık için adaylar yarışıyor. Dodurga beldesi, ilgili kanun gereği nüfusu 2 binin altına düşünce 2014 yılında köye dönüştürülmüş, Dodurga Belediyesince açılan davada belde statüsünün korumasına yönelik karar verilmişti.