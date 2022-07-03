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'Cep'ten yasak aşk cinayeti! Bisikletçinin sonu oldu

'Cep'ten yasak aşk cinayeti! Bisikletçinin sonu oldu

Yoga eğitmeni Kaitlin Armstrong’un, sevgilisiyle aşk yaşamakla suçladığı bisikletçi Moriah Wilson’ı kullandığı akıllı spor uygulamasından adım adım takip ederek öldürdüğü ortaya çıktı. Moriah Wilson’ın konumu uygulamadaki hesabı üzerinden erişime açıktı. Katil zanlısı Armstrong, firarda olduğu altı hafta içinde imajını değiştirmişti.

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ABD’nin Teksas eyaletinde bisikletçi Moriah Wilson’ı (25) kıskançlık nedeniyle silahla öldürmekten aranan yoga eğitmeni Kaitlin Armstrong (34), Kosta Rika’da yakalandı. Görüntüsünü değiştiren, adının Ari olduğunu söyleyen ve odasında estetik cerrah kliniği faturaları bulunan Wilson, ABD’ye iade edilmek üzere tutuklandı. Teksas eyaleti yasaları gereği idam cezasıyla yargılanabilir.

43 gün kaçabilen Armstrong, Wilson’ı 11 Mayıs’ta bir arkadaşının evinde kaldığı sırada öldürmüştü. Yetkililere göre katil, Wilson’ın o an nerede olduğunu akıllı cihazlara özel spor uygulaması ‘Strava’ üzerindeki hesabından takip ederek öğrendi.

Aşk üçgeni cinayeti

Armstrong’un bisikletçi sevgilisi Colin Strickland, geçen yıl ekimde ara verdikleri dönemde Wilson ile birliktelik yaşamıştı. Armstrong’un bundan ocakta haberi olmuştu. Armstrong, telefonunda Wilson’ın adını anlaşılmasın diye değiştirmiş ve görüşmeye devam etmişti. Armstrong, Wilson ile sevgilisinin buluşup günü birlikte geçirdiğini öğrenince gidip onu öldürmüştü.

Cinayet sonrası ortadan kaybolan Armstrong, mobese kayıtlarına yakalanan cipini iki gün sonra satmış, New York’a gitmiş, oradan da sahte pasaportla ülkeyi terk etmişti.

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