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Kilisede papaz tarafından rehin tutulan 77 kişi kurtarıldı

Kilisede papaz tarafından rehin tutulan 77 kişi kurtarıldı

NİJERYA'nın Ondo eyaletinde bir kilisede rehin tutulan 77 kişinin kurtarıldığı bildirildi.

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Ulusal basında çıkan haberlere göre, Ondo eyaletine bağlı Valentino bölgesinde bulunan bir kilisenin alt katında papaz tarafından 77 kişi rehin alındı.

Mahalle sakinlerinin verdiği alarm sonucunda aralarında 23 çocuğun da bulunduğu 77 kişi kurtarıldı.

Soruşturma başlatıldı

Ondo Polis Halkla İlişkiler Sorumlusu Funmilayo Odunlami, yaptığı açıklamada, papazın gözaltına alındığını, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını belirtti.

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