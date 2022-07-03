Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bursa programının iptal sebebi belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla yapılması planlanan Bursa'daki miting ve açılış programları ertelenme sebebini AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen açıkladı.

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BURSA'da dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla yapılması planlanan miting ve açılış programları ertelendi. Ertelemenin sebebi merak konusu olurken, AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, Erdoğan’ın soğuk algınlığı nedeniyle programını ertelediğini ifade etti.

Erdoğan’ın, dün saat 14.00’te Bursa’da bir miting düzenlemesi ve “Guhem Uzay Havacılık Merkezi’nde Bursa Özel Sektör Yatırımları Toplu Açılışı”, “Ekonomiye Değer Katanlar Ödül Töreni”, “Gökdere Meydanı’nda Bursa Kamu Yatırımları Toplu Açılış Töreni”ne katılması planlanıyordu. Ancak AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan tarafından sosyal medyadan yapılan açıklamada, kentte düzenlenecek mitingin ve açılışların ileri bir tarihe ertelendiği duyurulmuştu.

İptal haberinin ardından konuya ilişkin açıklama ise AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen’den geldi. Bursa’daki yerel televizyon kanallarından AS TV’nin yayınına telefonla bağlanan Özen, Erdoğan’ın “soğuk algınlığı” nedeniyle programlara katılamadığını söyledi.

Özen, “Bugün gelen haberle soğuk algınlığı nedeniyle sayın cumhurbaşkanımızın ziyaretinin ileri bir tarihe ertelenmesi söz konusu oldu. Tabi sayın cumhurbaşkanımızın sağlığı her şeyden önemli. Bu anlamda en kısa sürede sağlığına kavuşacağını ümit ediyorum” diye konuştu.