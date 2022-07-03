Sigara fiyatları 2022 kaç para oldu güncel sigara fiyatları listesi

Ocak ayından beri 8 liralık bir artışın olduğu sigara fiyatlarına yeni bir zam daha geldi. 2 Temmuz'dan itibaren JTİ grubu sigara fiyatında 2 TL'lik bir zam daha yapıldı. Bu gelişmenin ardından sigara fiyatları kaç para oldu? 3 Temmuz güncel sigara fiyatları listesi haberimizde. İşte Camel, winston, LD, Monte Carlo fiyatları kaç para oldu?

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Yılbaşından bu yana toplamda 8 TL’lik bir artışın yaşandığı biliniyordu. Philip Morris, BAT ve JTİ grubu sigara fiyatları listesi bu kapsamda tütün ürünü kullanıcıları tarafından sorgulanıyor. Peki; sigara zammı sonrası yeni sigara fiyatları ne kadar oldu? İşte Temmuz 2022 Philip Morris, BAT ve JTİ grubu en ucuz ve en pahalı sigara fiyatları güncel listesi.

Peki; Sigara zammı sonrası Philip Morris, BAT ve JTİ grubu sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? İşte marka marka en ucuz ve en pahalı sigara fiyatları güncel listesi Temmuz 2022.

Tekel Bayileri Platformu (TBP) Başkanı Özgür Aybaş, bir sigara grubuna daha zam geldiğini bildirdi. Aybaş’ın aktardığına göre Japan Tobacco International (JTI) grubu sigaralara 2 lira zam geldi.

Diğer markalara da zam gelecek mi: JTI grubu marka sigaralara gelen zammın ardından diğer markalara da zam gelip gelmeyeceği merak konusu oldu.

Diğer sigara markalarının zam yapıp yapmayacağı henüz bilinmiyor. Diğer markalara da zam geldiği takdirde haberimizde güncellencektir.

Sigaraya 9 lira zam mı gelecek: Sosyal medyada sigaraya 9 TL zam geleceği konuşuluyor. Philip Morris, BAT, Turk TAB ve JTI firmalarından konuya ilişkin bir açıklama yapmaları bekleniyor. Konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Sigara zammının ardından Japan Tobacco International (JTI) grubunda en düşük sigara fiyatı 27,5 TL olurken en yüksek sigara fiyatı 30 TL'yi gördü