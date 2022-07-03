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Arjantin'de Ekonomi Bakanı Martin Guzman istifa etti

Arjantin'de Ekonomi Bakanı Martin Guzman istifa etti

ARJANTİN Ekonomi Bakanı Martin Guzman, Devlet Başkan Yardımcısı Cristina Kirchner'in kendisine yönelik eleştirilerinin ardından görevinden istifa ettiğini duyurdu.

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Arjantin Ekonomi Bakanı Martin Guzman, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, istifa mektubunu Devlet Başkanı Alberto Fernandez'e sunduğunu kaydetti.

Hükümet içinde siyasi desteğe sahip olmadığını belirten Guzman, "Arjantin'in izlemesi gereken yola dair vizyonuma duyduğum derin inanç ve güvenle, daha adil, daha özgür ve daha egemen bir vatan için çalışmaya ve rol üstlenmeye devam edeceğim." ifadesini kullandı.

Devlet Başkan Yardımcısı Kirchner, dün yaptığı açıklamada, Bakan Guzman'ın ekonomi politikalarını eleştirerek, mevcut durumdan memnun olmadığını belirtmişti.

Aralık 2019'dan beri görev başında olan Guzman, Uluslararası Para Fonu (IMF) ile Arjantin arasında 28 Ocak'ta yapılan anlaşmanın müzakerelerini yürütmüştü.

Hükümetin sol eğilimli unsurları, çok fazla taviz içerdiği gerekçesiyle IMF ile yapılan anlaşmayı ve Guzman'ı eleştiriyordu.

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