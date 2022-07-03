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Disney artık kaybediyor Mickey Mouse artık kamu malı oluyor

Disney artık kaybediyor Mickey Mouse artık kamu malı oluyor

Disney, ABD’nin telif yasaları kapsamında, 2024 yılında ikonik Mickey Mouse karakterinin telif hakkını kaybedebilir.

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The Guardian’da yer alan habere göre, Disney’in meşhur faresi Mickey Mouse, yaratılması üzerinden 95 yıl geçmesiyle birlikte 2024 yılında Disney’in telif kapsamından çıkarak kamu malı olacak.

Walt Disney’in Mickey Mouse karakteri, 1 Ekim 1928’te yaratılmıştı.

UCLA Hukuk Fakültesi’nden medya ve eğlence avukatı Daniel Mayeda, 2024 yılında Mickey Mouse’un genel kullanıma açılacağını söyledi. Öte yandan Mickey Mouse karakterinin Disney’i çağrıştıracak bir biçimde kullanılmasına yine izin verilmeyecek.

Winnie the Pooh daha önce genel kullanıma açılan meşhur çizgi film karakterlerinden biri olmuştu.

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