Evde bakım maaşı ne kadar oldu temmuz 2022 zamlı yeni maaş

Engelli bireylerin bakımını üstlenen ales, akrabası, vass gb üçüncü kişilere verilen evde bakım maaşının da asgari ücret zammıyla birlikte artıp artmayacağı merak konusu oldu. Pek Evde bakım maaşına zam geldi mi? 2022 Temmuz evde bakım parası ne kadar, kaç TL oldu? İşte asgari ücret zammıyla yükselen sosyal yardım ödemeler listesi...

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Evde bakım maaşı zammı ile ilgili detaylar gündemde yer alıyor. Asgari ücrete yapılan zam sonrasında gözler evde bakım maaşlarına çevrildi. Evde bakım maaşı son dakika gelişmeleri merak konusu. Peki temmuzda evde bakım maaşı ne kadar oldu, zam geldi mi 2022?

Asgari ücrete yapılan zam sonrasında yeni net asgari ücret 5 bin 500 TL oldu. Gözler evde bakım maaşına çevrildi.

Evde bakım maaşı kimler alabilir: Evde bakım maaşı 2 bin 354 TL olarak veriliyor. Asgari ücrete yapılan zam sonrasında evde bakım maaşı için de zam beklentisi oluştu. Ancak henüz evde bakım maaşının zamlı hali ile ilgili açıklama gelmedi. Evde bakım maaşının zamlı hali belli olursa habere eklenecek.

Kimler evde bakım maaşı alır: Bu yardımdan yararlanmak için de en az yüzde 50 engelli ve ağır engelli olunması ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı il müdürlüklerindeki bakım hizmetleri değerlendirme heyeti tarafından bakıma ihtiyacı olan kişinin engelli olduğunun tespit edilmesi gerekiyor. Sağlık kurulu raporunda mutlaka ‘ağır engelli’ ibaresinin yer alması gerekiyor. Yüzde 50’den daha düşük engelli olanlara ise evde bakım maaşı ödenmiyor.

Bu yardımdan hane içindeki kişi başına düşen ortalama aylık geliri, asgari ücretin aylık net tutarının üçte ikisinden daha az olan kişiler yararlanabiliyor.

Bu konuda son yapılan değişikliklerle de üvey akrabalar da evde bakım parası alabiliyor. Yine yapılan değişiklikle engelli oranına bakılmaksızın, 18 yaşının altındaki çocuklar için engelli sağlık raporunda ‘özel koşul ya da çok özel koşul gerektirir’ ibaresi yer alıyorsa, engelli yakını evde bakım yardımından faydalanabilir.

18 yaşının üstündekiler içinse, raporda ‘tam bağımlı’ ifadesi yer alıyorsa, yine engelli yakını yardım alabiliyor.